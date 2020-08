Montisola, 28enne cade in moto e muore dopo schianto contro lampione

(red.) A metà serata di ieri, domenica 30 agosto, si è consumato un tragico incidente stradale a Montisola, nella parte bresciana del lago d’Iseo, quando un 28enne in moto è caduto a terra dopo essere finito contro un palo dell’illuminazione. E’ successo intorno alle 21,30, dopo che Francesco Ribola, questo il nome della vittima, aveva trascorso la serata con una compagnia di amici sulla terraferma. Era poi salito a bordo del traghetto che lo aveva riportato sull’isola dove abitava con i genitori.

In sella alla sua due ruote, stava percorrendo la via che da Peschiera Maraglio porta verso Senzano, a poca distanza dall’abitazione. Ma qualcosa è andato storto e il giovane ha perso il controllo della moto finendo contro un lampione e poi cadendo a terra, perdendo la vita sul colpo.

I soccorritori allertati al 112 e giunti a bordo di un’ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Era stato chiamato anche l’elicottero, ma purtroppo l’intervento ha dovuto poi essere annullato.

Francesco Ribola lavorava nella storico retificio del padre, Monteisola Corde. Al momento gli agenti della Polizia stradale si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la comunità montisolana si stringe intorno alla famiglia del giovane formata dai due genitori e dal fratello che abita nella vicina Sulzano. Lunedì 31 agosto saranno svolti tutti gli accertamenti del caso sul corpo del 28enne in vista del nulla osta per il funerale.