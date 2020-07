Trentino, scontro mortale moto-auto: grave una bresciana

(red.) Il centauro morto sul colpo e la donna bresciana che era con lui ricoverata in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. E’ l’esito del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, domenica 5 luglio, sulla provinciale 84 in Trentino, nella zona dell’alto lago di Garda. Il 43enne di Cesano Maderno che si stava muovendo su una Kawasaki e con in sella la 46enne bresciana di Malegno si sarebbe trovato davanti una Skoda Fabia condotta da un uomo della zona e che stava per entrare in una via secondaria.

Il motociclista, forse dopo un tentativo di sorpasso andato a vuoto, ha sterzato perdendo il controllo contro la vettura. Lo scontro è stato tremendo, tanto che i due in sella alla moto sono finiti a terra. Subito sono scattati i soccorsi, ma per il conducente della moto non c’era più nulla da fare, morto sul colpo.

La donna, invece, grave ma non in pericolo di vita, si trova ancora ricoverata in ospedale dove è giunta in volo. Illeso, infine, l’automobilista mentre i vigili del fuoco e la Polizia Locale si sono occupati della messa in sicurezza e di ricostruire l’incidente.