Azzano Mella, frontale tra auto e camion in sp 9: muore 26enne

(red.) Nuova vittima sulle strade della provincia di Brescia. Questa mattina, mercoledì 17 giugno, intorno alle 6,30 un’auto e un camion sono rimasti coinvolti in un tragico frontale sulla provinciale 9 in territorio di Azzano Mella, nella bassa bresciana. A provocare l’incidente, le cui cause sono ancora al vaglio, sarebbe stato il 26enne alla guida di una Ford Fiesta. All’altezza di una curva, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta nel momento in cui dall’altro senso stava arrivando un mezzo pesante condotto da un 56enne.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che la vettura del giovane è rimbalzata finendo contro un guardrail a protezione della carreggiata. Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, è giunta la Polizia stradale insieme all’automedica e un’ambulanza da Dello, ma per il 26enne non c’era ormai più nulla fare, morendo sul colpo. L’altro conducente, invece, è rimasto illeso. Vanno avanti i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’incidente.