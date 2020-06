Desenzano, tragico frontale: muore donna, tre feriti (anche un bambino)

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 14 giugno, si è consumato un tragico incidente stradale in via Salvo d’Acquisto a Desenzano del Garda, nel bresciano. E’ successo intorno alle 16,30 quando una Renault Scenic condotta da una donna rumena di 43 anni e con a bordo anche il figlio di 8 e una Bmw serie 1 con altri due giovani – un uomo e una donna – sono rimaste coinvolte in uno spaventoso quasi frontale. Un impatto tremendo che ha portato la 43enne a perdere la vita sul colpo. L’impatto è avvenuto lungo il rettilineo che porta verso Colombare di Sirmione.

Sembra che la Bmw fosse uscita dalla vicina via Adriano per immettersi in via Salvo d’Acquisto e all’altezza di una semi curva è avvenuto lo scontro. Subito gli altri automobilisti e motociclisti che avevano assistito all’incidente e comprendendo la gravità, si sono attivati per i primi soccorsi. Sul posto sono quindi arrivate diverse ambulanze della Croce Bianca di Brescia e dalla Croce Rossa di Calvisano, oltre all’elicottero, i vigili del fuoco e la Polizia stradale di Desenzano che sta ancora appurando la dinamica. Uno dei primi a essere estratto dai veicoli è stato il bambino di 8 anni che era regolarmente seduto nel seggiolino sui sedili posteriori. Sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in volo verso il Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia.

In gravi condizioni anche gli occupanti dell’altra vettura, di cui un 28enne che era alla guida e una 24enne che era con lui. Entrambi in prognosi riservata, sono stati ricoverati l’uno al Civile dove è stato anche sottoposto agli esami tossicologici e l’altra al Pederzoli di Peschiera. La mossa di un camionista, invece, di frenare in tempo è stata decisiva per evitare che l’incidente provocasse conseguenze più gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico fino a sera provocando diverse code nelle vie alternative. Sull’incidente e come atto dovuto è stata aperta un’inchiesta per omicidio stradale.