Mantova, furgone tampona tir in A22: muore 25enne bresciano

(red.) Quello di ieri mattina, lunedì 8 giugno, è stato un inferno per l’autostrada A22 del Brennero a causa di tre gravi incidenti dovuti a tamponamenti e non solo, di cui due mortali. E in uno di questi è rimasto coinvolto anche un 25enne bresciano che ha perso la vita. E’ accaduto nel corso del terzo incidente quando Simone Faletti, questo il nome della vittima bresciana, originario di Marone, era alla guida di un furgone Peugeot e si stava muovendo verso sud tra i caselli di Mantova nord e Mantova sud.

A un certo punto, come hanno ricostruito gli agenti della Polizia stradale di Verona sud, costretti agli straordinari, il furgone del giovane avrebbe tamponato in pieno il tir che lo precedeva e fermo in coda proprio per le conseguenze di altri due incidenti avvenuti in precedenza.

E’ accaduto intorno alle 11 al km 257 e anche nel suo caso i vigili del fuoco si sono occupati di estrarre il corpo, poi ricomposto all’obitorio dell’ospedale Carlo Poma di Mantova e a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il ragazzo abitava a Brescia città ed era dipendente di un’azienda di Montichiari.