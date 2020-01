Rezzato, investito all’incrocio: 89enne muore all’ospedale Civile

(red.) E’ morto al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Brescia l’uomo di 89 anni che martedì mattina 31 dicembre, ultimo giorno del 2019, era stato travolto da un’auto all’altezza di un incrocio a Rezzato, nell’hinterland. Alfredo Bonassi, questo il nome della vittima residente in paese, a pochi metri dal luogo dell’investimento, era con la propria bicicletta e fermo tra via Castellini e via Cavour. A un certo punto, intorno alle 10,30, una Jeep condotta da una donna del posto stava uscendo lentamente da uno stop proprio nel momento in cui stava arrivando una Lancia Y condotta da un altro residente rezzatese (foto da Bresciaoggi).

L’impatto ha portato l’utilitaria a diventare ingovernabile e a girare su se stessa prima di colpire l’anziano. L’uomo è caduto riportando varie ferite e anche un colpo alla testa, innescando la repentina chiamata ai soccorsi. Sempre rimasto cosciente, era stato assistito dall’automedica e dalle ambulanze e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del massimo ospedale cittadino. Ma nelle ore successive e sopraggiunto il decesso.

I rilievi dell’incidente sono stati raccolti dagli agenti della Polizia Locale di Rezzato con i carabinieri, mentre per la salma dell’anziana vittima è stata disposta l’autopsia che sarà eseguita nelle ore intorno a giovedì 2 gennaio. Alfredo Bonassi, che lascia la moglie e una figlia, era appassionato di bicicletta, musica lirica e di montagna. Il suo funerale non è ancora stato fissato proprio per consentire l’esame autoptico.