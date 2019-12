(red.) Quella di ieri, lunedì 9 dicembre, è stata una giornata nera per gli incidenti stradali nel bresciano. Uno di questi è avvenuto intorno all’ora di pranzo, prima delle 12,15, sulla provinciale 8 che collega Gambara a Fiesse, nella bassa. Una donna di 72 anni, Celeste Vecchiolini, era alla guida della sua Citroen C3 tornando da Gambara (dove abitava) verso Fiesse dove era residente da qualche tempo in via Solferino. A un certo punto, all’altezza di una curva, per un malore o una distrazione ha perso il controllo del veicolo uscendo in parte dalla carreggiata.

Quando si è accorta, ha cercato di correggere la manovra ma così facendo ha occupato la corsia opposta fino a uscire di strada da quel lato e poi schiantarsi contro un albero all’ingresso di una via sterrata. Per la donna non c’è stato nulla da fare e ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori è stato inutile. Sul posto sono giunti i carabinieri bresciani delle stazioni di Gambara e Pralboino che hanno ricostruito la dinamica e insieme all’automedica da Asola.

Foto 2 di 2



Sul posto erano diretti anche due elicotteri da Brescia e Parma, ma a causa delle avverse condizioni meteo sono rientrati alla base. I vigili del fuoco di Verolanuova e quelli di Castiglione delle Stiviere si sono occupati di estrarre il corpo della donna, mentre in seguito sono stati avvisati i familiari. La 72enne lascia il marito e quattro figli e, accertata la dinamica, il magistrato di turno ha deciso di concedere subito il nulla osta per il funerale che sarà celebrato giovedì 12 dicembre alle 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Gambara.