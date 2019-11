Sulzano, malore al volante e scontro: anziano muore in galleria

(red.) Nuova vittima sulle strade della provincia di Brescia. Ieri pomeriggio, giovedì 21 novembre, in un incidente ha perso la vita Salvatore Bianchini, 81enne artigiano di calzature in pensione e originario di Trani, ma residente da sempre a Castenedolo, nella bassa bresciana. Il prossimo 25 dicembre, a Natale, avrebbe compiuto 82 anni e invece ieri è rimasto vittima dell’ennesima tragedia sulle arterie bresciane. E’ successo pochi minuti prima delle 15 sulla provinciale 510 tra Sulzano e Iseo, all’interno della galleria Pianzole. L’uomo era alla guida della sua Renault Megane e stava attraversando il tunnel in direzione di Pisogne.

Tuttavia, a un certo punto avrebbe accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo finendo sull’altra corsia proprio nel momento in cui dal senso opposto stava arrivando una Mercedes con a bordo due coniugi di Esine. L’impatto è stato inevitabile quanto devastante, con la Mercedes finita contro una delle pareti interne della galleria e la Megane andata in testa coda e finendo con il muso in direzione di Iseo. Ad accertare che sarebbe stato un malore a indurre l’anziano a quella manovra è stato il conducente di un furgone che seguiva Bianchini e che avrebbe notato come l’autista davanti a lui fosse stato improvvisamente colto da un attacco.

L’81enne ha perso la vita sul colpo, mentre i due coniugi della Mercedes, per fortuna in condizioni lievi, sono stati condotti all’ospedale Civile di Brescia. L’allerta ai soccorsi aveva fatto intervenire sul posto anche i vigili del fuoco da Darfo insieme alle ambulanze della Franciacorta e da Palazzolo, insieme all’elicottero che però non è intervenuto visto il tragico esito. Sul posto si è mossa anche la Polizia stradale di Iseo che ha raccolto i rilievi della dinamica e gestito la viabilità insieme alla Locale. L’incidente ha portato al caos sul traffico, anche lungo la litoranea, fino intorno alle 19 e per poi risolversi dopo diverse ore. Dall’inizio del 2019 salgono a 71 le vittime di incidenti stradali nel bresciano.