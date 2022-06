Ecco il Manifesto della Salute pensato dagli studenti

Milano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) definisce la salute come uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale. Non solo, quindi, assenza di malattia. Un principio che ha ispirato la costruzione del primo “Manifesto della Salute” scritto dai giovani per dare voce alla loro visione sui temi della salute e della scienza, con uno sguardo rivolto al futuro. Il documento, già consegnato all’Istituto Superiore di Sanità, è stato presentato pubblicamente questa settimana al consiglio della Regione Lombardia.

A sottoporre all’attenzione delle istituzioni i dieci punti programmatici del Manifesto sono stati i venti giovani “Ambasciatori”, autori del testo, in rappresentanza di 11 mila studentesse e studenti, provenienti da 111 scuole in 16 regioni d’Italia. Tra questi, anche la studentessa Cristina Tedeschi dell’ITCS Abba Ballini di Brescia (foto sopra), che ha partecipato con gli altri al progetto Fattore J, promosso da Fondazione Mondo Digitale insieme a Janssen Italia, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson.

Dal Manifesto emerge la richiesta da parte dei ragazzi di investire su persone, ricerca e innovazione per favorire il progresso scientifico, che – grazie anche al ruolo della scuola – possa essere portato alla conoscenza di tutti.

La presentazione del “Manifesto della Salute” ha segnato la conclusione della seconda edizione di Fattore J, che ha coinvolto gli studenti in approfondimenti e dibattiti su temi chiave in diverse aree terapeutiche (oncologia, ematologia, immunologia, infettivologia, ipertensione arteriosa polmonare e neuroscienze). Grazie al coinvolgimento di 13 associazioni di pazienti, all’autenticità delle storie condivise e alla capacità di comunicare con empatia di esperti e medici, Fattore J è riuscito nell’ambiziosa sfida di portare salute e benessere al centro del processo educativo.