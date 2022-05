Ospedale di Gardone Vt, donata una nuova colonna laparoscopica 4K

Gardone Valtrompia. Si terrà oggi, martedì 24 maggio 2022 alle ore 11:30, presso la Sala Consiglio del Presidio Ospedaliero di Gardone V.T., l’inaugurazione della nuova colonna laparoscopica 4K donata all’Ospedale dalla associazione La Valle con te Onlus.

La Valle con te Onlus è un’associazione nata a marzo 2020, dopo il primissimo esordio della pandemia di Coronavirus in Italia, in risposta all’emergenza sanitaria che fin da subito ha toccato in modo drammatico il territorio bresciano. L’associazione ha saputo fare da tramite tra la generosità dei cittadini della Val Trompia e le necessità concrete dell’ospedale di Gardone, riuscendo a supportarlo nello sforzo di fronteggiare la situazione, con la donazione di materiali e strumenti sanitari.

Dopo il primo periodo di emergenza, l’associazione non si è fermata, ma ha continuato a seguire da vicino le necessità dell’ospedale, trovando il modo per continuare a supportarlo. In questo contesto di efficace collaborazione, e con il contributo e l’appoggio anche di altri attori del territorio, quali Conarmi (Consorzio Italiano Armaioli), Fondazione della Comunità Bresciana e Lions Club Valtrompia, è stato possibile raggiungere un risultato davvero significativo: nel mese di aprile, l’associazione La Valle con te Onlus, ha donato alla sala operatoria della Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Gardone V.T. della ASST Spedali Civili di Brescia, diretta dal Dr. Maurizio Ronconi, una colonna laparoscopica 4K con sistema di fluorescenza integrato.

La nuova apparecchiatura, di ultima generazione, rappresenta un elevato salto di qualità dal punto di vista tecnologico, garantendo una migliore performance chirurgica ed una maggiore sicurezza per il paziente. La colonna laparoscopica consente, infatti, di ottenere immagini di altissima qualità e nitidezza, particolareggiate e ingrandite e, di conseguenza, permette di eseguire interventi miniinvasivi laparoscopici avanzati in estrema sicurezza, nonché di effettuare diagnosi estremamente precise.

“Siamo particolarmente fieri di essere riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato – spiega Maricla Tameni, Presidente de La Valle con te Onlus – soprattutto considerando l’ingente impegno finanziario richiesto e le difficoltà dettate dal precario contesto economico che stiamo vivendo. L’inaugurazione di oggi è importante per dare ancor più valore agli sforzi dei cittadini della Val Trompia che, con grande fiducia e generosità, hanno dimostrato di credere nella crescita del “loro” Ospedale”.

“Siamo grati alle associazioni e ai cittadini che, ancora una volta – sottolinea Massimo Lombardo, Direttore Generale di ASST Spedali Civili di Brescia –hanno dato prova di credere nella professionalità e nella competenza delle istituzioni ospedaliere, scendendo in campo al loro fianco in modo concreto e sollecito”.