Mal di schiena: consulti e colloqui individuali gratuiti al Civile di Brescia

Brescia. Il 25 maggio gli Specialisti del Reparto di Reumatologia ed Immunologia Clinica della ASST Spedali Civili di Brescia offriranno alle signore interessate consulti e colloqui individuali in presenza.

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento.

Obiettivo della giornata sarà quello di promuovere la consapevolezza e la corretta informazione, così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche.

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha deciso di coinvolgere le reumatologie degli ospedali con i Bollini Rosa per offrire una giornata di servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena.

Le visite si svolgeranno il 25 maggio presso il Reparto di Reumatologia ed Immunologia Clinica dell’ASST Spedali Civili di Brescia ( Secondo piano ) a partire dalle 15.

La prenotazione è obbligatoria.

Per fissare l’appuntamento basta chiamare giovedì 19 e venerdì 20 maggio dalle 14.00 alle 16.00 al numero 030.382796.

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it.