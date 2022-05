A Brescia primo e unico centro Rigenera per alopecia e calvizie

Brescia. La perdita dei capelli colpisce donne e uomini per diversi motivi. La donna in menopausa, per esempio, vive un forte squilibrio ormonale che può portare a un intenso e improvviso diradamento dei capelli, definito anche alopecia androgenetica. Il post-gravidanza può portare con sé un forte indebolimento dei capelli, tanto da perderli a ciocche. Oppure i capelli possono essere stati fortemente danneggiati da un’eccessiva esposizione al sole, o dall’uso frequente di prodotti aggressivi. Negli uomini, la calvizie si presenta con una progressiva diminuzione della crescita del capello, partendo dalla zona frontale per poi continuare sulla sommità della testa. Quali siano le cause della perdita dei capelli, questo cambiamento ha un forte impatto estetico ma anche psicologico, di solito negativo e frustrante per la persona che lo vive. Le soluzioni che si prendono cura solo del capello in realtà non risolvono nulla.

La nuova frontiera per contrastare alopecia e calvizie è la medicina rigenerativa. Gli studi più all’avanguardia hanno portato allo sviluppo del trattamento Rigenera Hair, portato a Brescia dal Professor Enrico Filippini, specialista in endocrinologia ed esperto nelle metodiche tricologiche con determinante interessamento ormonale.

Rigenera Hair è frutto della ricerca che lo studio del Dottor Filippini ha svolto in sinergia con specialisti ed esperti in biomedicali, leader del settore. La cura include una fase diagnostica importantissima, in cui viene utilizzato un sofisticato strumento per valutare il motivo della perdita dei capelli e una fase di rigenerazione del cuoio capelluto.

La tecnica Rigenera Hair isola non solo le cellule progenitrici del capello, ma anche le sostanze che stimolano la ricrescita dei capelli e dei vasi circolatori. Grazie a questo è possibile avere risultati per lungo tempo senza l’uso di farmaci. Con l’innovativo trattamento Rigenera Hair, anche nella nostra città coloro che soffrono le problematiche legate ai capelli hanno a disposizione questa nuova importante arma curativa.