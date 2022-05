Castenedolo, al Parco delle Cave “Pedalata con Cuore”

Castenedolo. Sabato 7 maggio si terrà la “Pedalata oltre il Parco delle Cave con CUORE”, iniziativa promossa dal Progetto Cuore con il patrocinio del Comune di Castenedolo, per scoprire gli habitat del Parco delle Cave e del bosco situato nella ex Cava di argilla Santa Giustina a Castenedolo.

Il ritrovo sarà alle 14.15 presso Ambiente Parco (Largo Torrelunga 7) mentre la pedalata inizierà alle 14.30, secondo un itinerario che si snoda nel cuore del Parco delle Cave. All’arrivo alla ex cava S. Giustina di Castenedolo, previsto per le 16, ci sarà un rinfresco, seguito da un momento dedicato all’inquadramento storico-naturalistico della zona e da un laboratorio di creatività. Il percorso avrà una lunghezza di 30 km e durerà circa quattro ore. L’iniziativa è ad accesso libero con punto di ristoro gratuito.

Il progetto Cuore (Custodire-Osservare-Respirare-Emozionare) è stato ideato da Ambiente Parco assieme a Settore sostenibilità ambientale, Consulta dell’ambiente e Museo di scienze Naturali del Comune di Brescia, a cooperativa sociale “La Mongolfiera”, FIAB Brescia-amici della bici e Cooperativa Pandora.