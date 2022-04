Salute della donna, l’ospedale Civile aderisce all’(H)Open Week

Brescia. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, l’ASST Spedali Civili di Brescia aderisce all’ (H)Open Week organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Negli ospedali del network Bollini Rosa, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Attraverso gli ospedali premiati con i Bollini Rosa, che hanno aderito all’iniziativa, saranno offerti gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze, eventi e colloqui a distanza nell’ambito di diverse aree specialistiche.

L’ ASST Spedali Civili di Brescia nella settimana dal 20 al 26 aprile, garantirà visite gratuite in Dermatologia, Diabetologia, Ginecologia e Reumatologia. Non solo visite, le signore interessate potranno, inoltre, partecipare al seminario “Differenze di genere in Reumatologia” in modalità virtuale.

U.O. DERMATOLOGIA

L’Unità operativa di Dermatologia in collaborazione con l’U.O. di Ginecologia e Ostetricia 1 e 2 degli Spedali Civili di Brescia offrirà, alle donne in gravidanza, la possibilità di un programma di screening gratuito con valutazione dei nevi che consenta di monitorare, nel corso della gravidanza, le modificazioni fisiologiche e patologiche dei nevi.

Tale iniziativa è rivolta a tutte le donne che, nel mese di Aprile 2022, si trovino nel 1° trimestre di gravidanza (1°, 2°, 3° mese), con lo scopo di fornire un monitoraggio dermatologico completo nell’arco di tutta la durata della gestazione.

Le visite verranno effettuate nelle giornate del 20,21, 26 aprile a partire dalle 13:30 nel Reparto di Dermatologia (Scala 11, Piano 5).

La prenotazione è obbligatoria.

È possibile prenotare dal 12 al 15 aprile dalle 16:00 alle 21:00 al numero 3459037067

U.O. OSTETRICIA e GINECOLOGIA 1,2

La U.O. di Ginecologia e Ostetricia 1 e 2 della ASST Spedali Civili di Brescia offrirà visite ginecologiche alle signore interessate nella giornata del 21 aprile a partire dalle 8:30.

Le visite si svolgeranno nell’ Ambulatorio Uroginecologico dell’Ospedale (Scala 2 Piano 6).

Per la prenotazione si potrà chiamare solo nella giornata di Venerdì 15 aprile dalle 14:00 alle 16:00 al numero 030.3995910

U.O.C. MEDICINA GENERALE AD INDIRIZZO METABOLICO E DIABETOLOGICO

La Diabetologia effettuerà visite gratuite alle pazienti interessate.

Le visite si svolgeranno il 20 aprile a partire dalle 14:00 in Diabetologia, (Scala 8 Piano Terra).

È possibile prenotare la visita dal 12 al 15 aprile dalle 13:00 alle 14:30 al numero 030.3995514

U.O.C Reumatologia e Immunologia Clinica

Gli Specialisti in Reumatologia il 22 aprile a partire dalle 14:30 si metteranno a disposizione delle signore per colloqui gratuiti in presenza. Sede degli incontri sarà la UOC di Reumatologia ed Immunologia Clinica.

Per prenotarsi è necessario chiamare mercoledì 20 e giovedì 21 aprile dalle 14:00 alle 17:00 al numero 030.382796.

Inoltre, nella stessa giornata, a partire dalle 17:00 ci sarà la possibilità di collegarsi e seguire in modalità virtuale il seminario: Differenze di genere in Reumatologia.

Per collegarsi questo è il link:

https://meet.google.com/rzz-svuw-ufd

Tutte le prestazioni, assolutamente gratuite, verranno garantite fino ad esaurimento disponibilità.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.