Zambelli (Lega): “Accordo Ue per la Direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni”

(red.) “Dopo quattro round di negoziazione con consiglio e Commissione, abbiamo finalmente raggiunto l’accordo politico sulla quarta revisione della direttiva europea sugli agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro”, informa con una nota l’europarlamentare della Lega Stefania Zambelli, relatrice della quarta revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene e mutagene nei luoghi di lavoro. “Oltre a garantire livelli di protezione maggiori per tre sostanze – benzene, composti del nichel e acrilonitrile – così come già previsto dalla Commissione Europea, abbiamo insistito a garantire maggiore protezione per i lavoratori del comparto ospedaliero”.

“Ci siamo concentrati sui medicinali pericolosi”, prosegue Zambelli, “molto usati nella cura del cancro, tuttavia contenenti sostanze che possono essere nocive alla salute di chi le maneggia. Ora la Commissione dovrà presentare linee guida per l’utilizzo e la preparazione di tali medicinali. Altro grande successo ha riguardato l’inclusione delle sostanze pericolose per la riproduzione all’interno dello scopo della direttiva. Le negoziazioni non sono state per niente facili, ma siamo soddisfatti del risultato, che va nella direzione di una maggiore protezione dei lavoratori, soprattutto di quelli in ambito ospedaliero. Lo dobbiamo a tutti gli infermieri, medici e tecnici che per due anni hanno combattuto senza alcuna tregua al fronte della pandemia”.