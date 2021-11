Desenzano, ai Poliambulatori dell’ospedale nuovo sistema di chiamata

(red.) È attivo da ieri, giovedì 4 novembre, presso i Poliambulatori del Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda, il nuovo sistema di chiamata numerica anonima dei pazienti. “Un necessario completamento dei percorsi di accoglienza dei nostri pazienti ambulatoriali – dichiara il Direttore Generale Mario Alparone – che snellisce le procedure di gestione delle persone in attesa di chiamata e garantisce il rispetto della privacy.”

Al momento dell’accettazione i pazienti ricevono un documento che riporta un codice alfanumerico univoco costituito dalle iniziali del cognome e del nome seguite da un numero generato automaticamente dal sistema informatico.

Tale codice identificherà la persona anche in occasione delle successive visite presso gli ambulatori di Desenzano.

La chiamata per la visita avviene tramite i monitor installati nelle aree di attesa.

In questa prima fase il sistema è attivo per gli ambulatori di otorinolaringoiatria-ORL, ginecologia, ortopedia, urologia, odontoiatria e per il servizio dietetico; entro breve verrà esteso alle altre specialità e, conclusa la sperimentazione, installato anche negli altri Presidi Ospedalieri.