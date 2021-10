Medicina del Lavoro: di cosa si occupa e quali sono le normative

(red.) La medicina del lavoro non è solo una disciplina medica, è anche qualcosa con cui i datori di lavoro e gli imprenditori devono fare i conti ogni giorno. Spesso, si generano confusioni circa gli obiettivi, le competenze e le responsabilità della medicina del lavoro. Per questo, abbiamo pensato di fare chiarezza con questo approfondimento.

Medicina del lavoro: obiettivo

L’obiettivo principale della medicina del lavoro è quello di garantire la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori sul posto di lavoro.

Possiamo poi suddividere questo macro-obiettivo generico, in altri più specifici che fanno tutti parte delle responsabilità della medicina del lavoro:

l’obiettivo della medicina del lavoro è quella di valutare tutti i rischi connessi all’attività lavorativa;

l’obiettiva è anche quello di prevenire l’esposizione a tali rischi mettendo in atto una serie di protocolli di sicurezza

l’obiettivo della medicina del lavoro è anche quello di verificare l’idoneità al lavoro dei lavoratore nel tempo

Medicina del lavoro: di cosa si occupa

Come evidenziato dagli esperti di Soterikon.it , la sicurezza sui luoghi di lavoro è responsabilità del datore di lavoro che assume un medico del lavoro per valutare e prevenire tutti i tipi di rischio connessi alle attività svolta all’interno dell’impresa.

Per perseguire gli obiettivi che abbiamo sopra citati, il medico del lavoro si occupa quindi di:

effettuare sopralluoghi nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro e in tutte le sedi dell’azienda per valutare tutte i possibili fattori di rischio e redigere una relazione;

una volta valutati i rischi, il medico del lavoro elabora piani di prevenzione e sicurezza;

il medico del lavoro si occupa anche di verificare l’idoneità al lavoro dei dipendenti al momento dell’assunzione e anche periodicamente

effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore per qualsiasi ragione correlata ai rischi professionali

si occupa anche di formazione e informazione relativa ai rischi e alle misure di prevenzione.

Medicina del lavoro: le normative di riferimento

Per quanto riguarda la medicina del lavoro, le sue competenze, responsabilità e gli obblighi da parte del datore di lavoro, la normativa di riferimento risale al 2008 con il Testo Unico della Sicurezza, ovvero il Decreto lEgislativo 81 del 09 aprile 2008 . Questo ha sostituito tutta la normativa e i provvedimenti precedenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Oltre alle competenze della medicina del lavoro, la normativa indica anche quali sono i requisiti del medico del lavoro, e quando è obbligatorio nominarne uno.

In particolare, il medico del lavoro deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

specializzazione in medicina del lavoro, o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in igiene e medicina preventiva,

docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva

autorizzazione amministrativa.

Infine, è obbligatorio per un’azienda nominare un medico del lavoro solo nel caso in cui le mansioni svolte comportano rischi per i lavoratori legati a rumore, vibrazioni, rischio chimico, movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno, adibizione a videoterminale, esposizione ad agenti pericolosi.

Conclusione

Con questo breve approfondimento speriamo di aver fatto chiarezza su quali sono le competenze e le attività svolte dalle figure responsabili della sicurezza sul lavoro all’interno di una impresa.