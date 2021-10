Brescia, il 3 ottobre la Race per la lotta ai tumori al seno

(red.) La settima edizione della Race di Brescia si terrà il 3 ottobre a Campo Marte per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno e raccogliere fondi a favore dei progetti di Komen Italia. Anche se in scala ridotta, la ripartenza delle Race vuole rappresentare un segnale di speranza per le oltre 56.000 donne che nel corso del 2021 affronteranno un tumore del seno in Italia e contribuire a superare le difficoltà che il Covid-19 ha determinato in campo oncologico.

Per questa particolare edizione, la tradizionale corsa/camminata cittadina sarà effettuata in dimensione ridotta, con partenze scaglionate, e percorrerà le vie del centro della città, da Campo Marte fino all’arrivo in Via Milazzo. Inoltre, in un caleidoscopio di eventi in Rosa, l’evento cittadino sarà accompagnato da iniziative satelliti in molte zone della Provincia. In contemporanea alla partenza da Campo Marte, infatti, si svolgeranno iniziative analoghe, in favore della Race, organizzate da realtà locali, ad Alfianello, Gardone Val Trompia, Isorella, Manerbio e Roccafranca.

Gli iscritti potranno comunque organizzarsi anche “in autonomia” in altre sedi o semplicemente manifestare la propria solidarietà con una donazione di 13 euro, a fronte della quale riceveranno la shopper e la maglia ufficiale della Race for the Cure.

La partenza da Campo Marte è prevista per le 09.30; l’accoglienza avrà inizio alle 08.00 per consentire un adeguato svolgimento delle procedure di sicurezza. Per la partecipazione all’evento è richiesto il Green Pass, ottenibile secondo le modalità ufficiali. Non sono previste nuove iscrizioni in sede, ma sarà effettuata la consegna dei kit gara degli iscritti.

Grazie alla rinnovata collaborazione con il Ministero della Cultura, mostrando la ricevuta di iscrizione e la Komen Card gli iscritti alla Race for the Cure di Brescia potranno accedere gratuitamente con un accompagnatore a: Castello Scaligero – Sirmione, Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione, MUPRE – Museo nazionale della Preistoria della Valle Camonica – Capo di Ponte – Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo – Capo di Ponte – Parco nazionale delle incisioni rupestri – Capo di Ponte e la Villa Romana e Antiquarium – Desenzano sul Garda nei giorni della manifestazione.