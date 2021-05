Mille gardenie in piazza, contro la sclerosi multipla

(red.) In occasione della Giornata mondiale della Sclerosi Multipla, che sarà celebrata il 30 maggio in 70 paesi del mondo, torna in piazza “Bentornata Gardensia”, la manifestazione solidale di Aism – Associazione italiana sclerosi multipla promossa per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e i servizi sul territorio per le persone con SM. Ricerca e assistenza sono le due facce della stessa medaglia, rappresentano l’impegno alla lotta alla sclerosi multipla.

Anche a Brescia e nella sua provincia venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 maggio i volontari Aism scenderanno in piazza per distribuire 7mila piante di gardenia.

I fondi raccolti con l’iniziativa, che si svolge sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica, andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad Aism di garantire le risposte di cura, assistenza e supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

“Bentornata Gardensia” rientra negli eventi della Settimana nazionale della sclerosi multipla dal 30 maggio al 6 giugno, l’appuntamento annuale dedicato all’informazione e alla ricerca scientifica.

Per aderire alla manifestazione e dare il proprio contributo alla lotta alla sclerosi multipla basterà recarsi in uno dei molti punti di solidarietà (oltre 50) che saranno allestiti nelle principali piazze della provincia di Brescia, ma anche in ospedali, parrocchie, supermercati, centri commerciali. È inoltre possibile sin da ora prenotare la propria pianta di Gardenia, che sarà consegnata a fronte di una donazione minima di 15 euro.