“Un minuto per il tuo mal di testa”: il Civile organizza un incontro

(red.) In occasione della “XIII giornata nazionale del mal di testa” la Società Italiana di Neurologia (S.I.N.) in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (S.I.S.C.) e l’Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (A.N.I.R.Cef), organizzerà una campagna di sensibilizzazione diretta ai pazienti e alla società laica denominata “Un minuto per il tuo mal di testa”.

Sulla pagina Facebook “Giornata Nazionale del Mal di Testa verranno pubblicati 30 video interventi pre-registrati, della durata di un minuto ciascuno, in cui si tratteranno in maniera agile e con un taglio divulgativo argomenti relativi alle più significative (per epidemiologia o per disabilità associata) cefalee primarie: emicrania, cefalea di tipo tensivo e cefalea a grappolo.

Il Reparto di Neurologia dell’ASST Spedali Civili organizza, come Centro di III livello e di riferimento regionale, un incontro aperto alla popolazione, in modalità virtuale, al fine di discutere le criticità della patologia e fornire un momento di confronto e discussione.

Per partecipare all’incontro, accedere a questo link

https://meet.google.com/wei-diyy-ede

Il link sarà pubblicato anche sul portale della ASST Spedali Civili: www.asst-spedalicivili.it