Lotta al coronavirus, a Brescia pronti 255 farmacisti vaccinatori

(red.) 255 nuovi (e primi) farmacisti vaccinatori bresciani sono pronti a mettersi al servizio della “macchina” che, nei prossimi mesi, dovrà vaccinare centinaia di migliaia di bresciani. Parte domani, 18 marzo, la pratica del corso “Il farmacista e le vaccinazioni”, che chiude il ciclo completo per la formazione dei professionisti della città e della provincia in grado di inoculare il vaccino quando verrà data la possibilità.

Già nei mesi scorsi il gruppo aveva frequentato le lezioni teoriche online ma, a causa della seconda ondata dell’emergenza, lo scorso autunno, non era stato possibile svolgere la fase pratica. Visto il perdurare del lockdown ancora oggi, è stata chiesta una specifica deroga alla prefettura di Brescia per poter effettuare l’esercitazione e concludere così il percorso formativo, in particolare per la grande esigenza di avere a disposizione quanti più professionisti sanitari possibile in grado di vaccinare contro il covid-19.

La lezione, da un’ora circa, vista la grande quantità di adesioni, si svolgerà in quattro sessioni e su più turni: giovedì 18, venerdì 19, sabato 20 e giovedì 25 marzo all’hotel Ambasciatori di via Crocifissa di Rosa 92 in città. A organizzare l’esercitazione pratica del corso, su progetto formativo dell’Utifar (Unione tecnica italiana farmacisti), è Federfarma Brescia, che ha raccolto le adesioni, predisposto le turnazioni e garantito lo svolgimento di tutte le fasi in assoluto sicurezza. Nello specifico, ogni singolo farmacista sarà chiamato a eseguire un’iniezione su un manichino appositamente predisposto, sotto la supervisione di un infermiere che valuterà la correttezza delle azioni.