Fatebenefratelli di Brescia, sei seminari per la “Settimana del Cervello”

(red.) L’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia aderisce alla Settimana del Cervello (Brain Awareness Week, dal 15 al 21 marzo online), un’iniziativa a livello mondiale che coinvolge enti di ricerca ed università per promuovere la conoscenza nell’ambito della ricerca sul cervello e le sue patologie, con un’innovativa proposta di contenuti multimediali prodotti dai ricercatori e ricercatrice delle diverse Unità Operative alla scoperta del cervello umano per raccontarne le patologie psichiatriche e le demenze.

Inoltre, con 4 filmati aggiuntivi si mostreranno le attività svolte all’interno della struttura, centro leader nella ricerca e cura delle malattie psichiatriche e della malattia di Alzheimer. Presso il laboratorio di neurofisiologia, ad esempio, avviene la raccolta dati nelle ricerche neurofisiologiche, volte a sviluppare nuovi marcatori diagnostici e nuovi trattamenti non-farmacologici nell’ambito delle demenze, come l’applicazione della stimolazione magnetica transcranica (TMS), una tecnica di stimolazione cerebrale non-invasiva e indolore che potrebbe essere usata per il trattamento dell’Alzheimer.

Per l’occasione sul sito è stata creata una sezione specifica (consultabile al link https://www.fatebenefratelli.it/brain-awareness-week) dove è possibile accedere ai 6 seminari in programma, che spaziano dal disturbo borderline di personalità agli effetti della depressione materna, e dai metodi diagnostici alle attuali possibilità di trattamento nelle demenze.

I diversi filmati proposti illustreranno come si può misurare la capacità del cervello di rispondere alla stimolazione, attraverso la combinazione della TMS con l’elettroencefalogramma o altri indici fisiologici, e come si svolge la valutazione delle funzioni cognitive, che viene utilizzata sia in ambito di ricerca sia in ambito clinico, come primo passaggio per la diagnosi sullo stato cognitivo dell’individuo.