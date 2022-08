Anche il Bresciano registra la prima vittima di Febbre del Nilo

Brescia. La Bassa Bresciana registra la prima vittima di Febbre del Nilo, la malattia provocata dal virus West Nile appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, diffuso dalla puntura delle zanzare e isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. I serbatoi del virus sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo. La malattia è presente in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America.

La vittima – un 74enne residente a Cigole – è una delle due persone che erano state ricoverate in ospedale dopo aver contratto la malattia dalla puntura di zanzara. Sono 11 i casi di West Nile registrati in Regione Lombardia, quattro di questi sarebbero nella nostra provincia. E in Italia cresce la diffusione del virus: da giugno al 9 agosto sono stati segnalati 144 casi con 10 vittime.