In Lombardia 2 vittime e 1.856 nuovi contagi, 245 nel Bresciano

Brescia. Questa domenica 5 giugno 2022 sono stati 1.856 (il giorno prima 3.099) i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia a fronte di 18.806 tamponi effettuati (sabato 27.600). Il tasso di positività è 9,86% contro 11,2% del giorno precedente. I ricoverati in terapia intensiva sono 34 (-1), mentre calano ancora quelli nei reparti ordinari 476 (-21). Le vittime sono state 2 (erano 11), e portano il totale da inizio pandemia a 40.588.

Domenica nella provincia di Brescia ci sono stati 245 nuovi casi di Covid. Sabato erano 323, venerdì 105 e giovedì 312.

A livello nazionale domenica 5 giugno sono stati 15.082 i nuovi contagi da Coronavirus (contro 22.527) con 27 morti (erano 47). Sono stati processati 123.699 tamponi (sabato 188.996) con un tasso di positività al 12,1% (era 11,9%). I ricoverati nelle terapie intensive sono 218, uguali al giorno prima. Sono 166.949 i morti in Italia dall’inizio della pandemia.