323 nuovi casi di Covid nel Bresciano, in Lombardia 3.099 con 11 vittime

Brescia. Questo sabato 4 giugno 2022 sono stati 3.099 (il giorno prima 690) i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia a fronte di 27.600 tamponi effettuati (venerdì 9.132). Il tasso di positività è 11,2% contro 7,5% del giorno precedente. Stabili i ricoverati in terapia intensiva: 35 (+1), mentre calano ancora quelli nei reparti ordinari 497 (-21). Le vittime sono state 11 (erano 6), e portano il totale da inizio pandemia a 40.586.

Sabato nella provincia di Brescia ci sono stati 323 nuovi casi di Covid. Venerdì erano 105 e giovedì 312. In calo nell’ultima settimana il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile di Brescia: alla data di venerdì erano 81 i pazienti ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

A livello nazionale sabato 4 giugno sono stati 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus (contro 9.429) con 47 morti (erano 40). sono stati processati 188.996 tamponi (venerdì 70.689) con un tasso di positività al 11,9% (era 13,3%). I ricoverati nelle terapie intensive sono 218, sette in meno rispetto al giorno prima. Sono 166.922 i morti e 17.490.451 le persone contagiate dall’inizio della pandemia.

I nuovi casi lombardi divisi per città

Milano: 1.104;

Bergamo: 191;

Brescia: 323;

Como: 174;

Cremona: 98;

Lecco: 96;

Lodi: 80;

Mantova: 102;

Monza e Brianza: 297;

Pavia: 179;

Sondrio: 35;

Varese: 270.