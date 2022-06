A Brescia 312 nuovi casi, in Lombardia 2.361 con 17 vittime

Brescia. Questo giovedì 2 giugno 2022 sono stati 2.361 a fronte di 27.340 tamponi effettuati i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia. Il tasso di positività dell’8,6% contro il 7,9% del giorno precedente. In aumenti i ricoveri in terapia intensiva: 34 (+2) , mentre calano quelli nei reparti ordinari 533 (-42). Le vittime sono state 17, e portano il totale da inizio pandemia a 40.569.

Nella provincia di Brescia sono stati 312 i nuovi casi di Covid registrati giovedì 2 giugno, contro i 384 del giovedì precedente.

A livello nazionale giovedì 2 giugno sono stati 17.193 i nuovi contagi da Coronavirus con 79 morti. sono stati processati 181.055 tamponi con un tasso di positività al 9,5% (era 9,4%). Crescono i ricoverati nelle terapie terapie intensive: 226, tre in più rispetto al giorno prima. Sono 166.835 i morti e 17.457.950 le persone contagiate dall’inizio della pandemia.