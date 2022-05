Vaiolo delle scimmie, c’è un caso nel Bresciano

Brescia. Il vaiolo delle scimmie è arrivato anche nella nostra provincia. E’ stato infatti diagnosticato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Bresciano. Sono 11 i pazienti colpiti da questa malattia in Lombardia: cinque in Ats Milano, tre in Ats Brianza, uno in Ats Pavia, uno in Ats Valpadana e uno in Ats Brescia. I malati sono tutti italiani e sono in corso le analisi per due ulteriori casi sospetti.

L’informazione arriva dalla direzione Welfare di Regione Lombardia che non aggiunge altri particolari se non che il paziente bresciano è stato posto in isolamento domiciliare.

Cinque casi sono stati diagnosticati dai laboratori di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano e cinque dai laboratori Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Un caso è stato diagnosticato dall’Ospedale di Verona.