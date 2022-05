In Lombardia 6 vittime e 3.290 contagi, 345 nel Bresciano

Brescia. Martedì 31 maggio 2022 in Lombardia con 37.369 tamponi effettuati (contro i 10.313 del giorno prima) si sono registrati 3.290 nuovi positivi al coronavirus (lunedì 750). Il tasso di positività è 8,8% (era 8,2%). In terapia intensiva sono ricoverati 35 (=) cittadini, mentre negli altri reparti sono 613 (-2). I decessi sono stati 6 (erano 17) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.547.

A Brescia questo martedì i nuovi casi sono stati 345. Lunedì erano 123, domenica 212, sabato 274, venerdì 292, giovedì 384, mercoledì 349, il martedì precedente 548.

Martedì 31 maggio sono stati 24.267 (contro i 7.537 di lunedì) i nuovi casi di Covid registrati in Italia. I tamponi processati sono stati 242.060 (erano 80.177) con il tasso di positività al 10% (contro 9,4%). Le vittime sono state 66 (lunedì 62) e l morti complessivi da inizio pandemia salgono a 166.697. Calano i ricoverati in terapia intensiva: 248, sette in meno del giorno precedente.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 1.265 di cui 563 a Milano città;

Bergamo: 224;

Brescia: 345

Como: 180;

Cremona: 108;

Lecco: 94;

Lodi: 75;

Mantova: 119;

Monza e Brianza: 283;

Pavia: 173;

Sondrio: 49;

Varese: 253.