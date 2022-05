In Lombardia 9 vittime e 1.767 nuovi casi, 212 nel Bresciano

Brescia. Domenica 29 maggio 2022 in Lombardia con 21.562 tamponi effettuati (contro i 29.310 del giorno prima) si sono registrati 1.767 nuovi positivi al coronavirus (sabato 2.360). Il tasso di positività è 8,2% (era 8%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 35 (+2) cittadini, mentre negli altri reparti sono 608 (-62). I decessi sono stati 9 (erano 14) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.524.

A Brescia questa domenica i nuovi casi sono stati 212. Sabato 274, venerdì 292, giovedì 384, mercoledì 349, martedì 548, lunedì 170, la domenica precedente 286.

Domenica 29 maggio sono stati 14.826 (contro i 18.255 di sabato) i nuovi casi di Covid registrati in Italia. I tamponi processati sono stati 142.066 (erano 193.183) con il tasso di positività al 10,4% (contro 9,4%). Le vittime sono state 27 (sabato 66) e i morti dall’inizio della pandemia salgono a 166.569. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva: 260, dieci in più del giorno precedente.