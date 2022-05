In Lombardia 21 vittime e 2.449 contagiati, 292 nel Bresciano

Brescia. Venerdì 27 maggio 2022 in Lombardia con 30.280 tamponi effettuati (contro i 31.778 del giorno prima) si sono registrati 2.449 nuovi positivi al coronavirus (giovedì 2.742). Il tasso di positività è 8% (era 8,6%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 33 (+1) cittadini, mentre negli altri reparti sono 700 (-20). I decessi sono stati 21 (erano 27) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.501.

A Brescia questo venerdì i nuovi casi sono stati 292. Giovedì erano 384, mercoledì 349, martedì 548, lunedì 170, domenica 286, sabato 370, il venerdì presedente venerdì 468.

Venerdì 27 maggio sono stati 19.666 (contro i 20.322 di giovedì) i nuovi casi Covid registrati in Italia. I tamponi processati sono stati 198.897 (erano 203.607) con il tasso di positività al 9,9% (contro 10%). Le vittime sono state 105 (giovedì 94): le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 166.476. Scendono i ricoverati in terapia intensiva: 252, sette in meno del giorno precedente.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 924 di cui 443 a Milano città;

Bergamo: 155;

Brescia: 292;

Como: 151;

Cremona: 68;

Lecco: 63;

Lodi: 55;

Mantova: 76;

Monza e Brianza: 186;

Pavia: 134;

Sondrio: 37;

Varese: 197. .