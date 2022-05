Coronavirus: a Brescia 349 contagi, in Lombardia 2.874 e 31 decessi

Brescia. Mercoledì 25 maggio 2022 in Lombardia con 33.227 tamponi effettuati (contro i 44.607 del giorno prima) si sono registrati 2.874 nuovi positivi al coronavirus (martedì 4.330). Il tasso di positività è 9,7% (era 8,6%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 34 (-2) cittadini, mentre negli altri reparti sono 779 (+30). I decessi sono stati 31 (erano 6) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.453.

A Brescia questo mercoledì i nuovi casi sono stati 349. Martedì erano 548. Lunedì 170, domenica 286, sabato 370, venerdì 468, giovedì 486, mercoledì 550, il martedì precedente 939.

Mercoledì 25 maggio sono stati 22.438 i nuovi contagi da Covid (contro i precedenti 29.875) a livello nazionale. Le vittime in Italia sono state 114 (il giorno prima 95). Sono stati effettuati 220.101 tamponi (contro 269.971) e il tasso di positività è a 10,2% (era 11,1%). Sono 271 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto al giorno precedente esattamente come lunedì. Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.264.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.010 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 213;

Brescia: 349;

Como: 176;

Cremona: 71;

Lecco: 92;

Lodi: 64;

Mantova: 100;

Monza e Brianza: 294;

Pavia: 138;

Sondrio: 40;

Varese: 218.