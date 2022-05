Coronavirus: nel Bresciano 170 contagi, in Lombardia 11.425 e 4 decessi

Brescia. Lunedì 23 maggio 2022 in Lombardia con 11.425 tamponi effettuati (contro i 25.358 del giorno prima) si sono registrati 972 nuovi positivi al coronavirus (domenica 2.276). Il tasso di positività è 8,5% (era 8,9%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 34 (=) cittadini, mentre negli altri reparti sono 744 (-26). I decessi sono stati 4 (erano 4) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.416.

A Brescia questo lunedì i nuovi casi sono stati 170. Domenica erano 286. Sabato erano 370, venerdì 468, giovedì 486, mercoledì 550, martedì 939, lunedì 233, la domenica precedente 448.

Lunedì 23 maggio sono stati 9.820 i nuovi contagi da Covid (contro i precedenti 17.744) a livello nazionale. Le vittime in Italia sono 80 (il giorno prima 34). Sono stati effettuati 93.813 tamponi (contro 160.995) e il tasso di positività è al 10,5% (era 11%). Sono 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto al giorno precedente.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 331 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 170;

Como: 42;

Cremona: 26;

Lecco: 17;

Lodi: 22;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 90;

Pavia: 60;

Sondrio: 5;

Varese: 60.