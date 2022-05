In Lombardia 15 vittime e 3.539 contagiati, a Brescia 468

Brescia. Venerdì 20 maggio 2022 in Lombardia con 33.517 tamponi effettuati (contro i 36.317 del giorno prima) si sono registrati 3.539 nuovi positivi al coronavirus (giovedì 3.980). Il tasso di positività è 10,5% (era 10,9%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 35 (-2) cittadini, mentre negli altri reparti sono 830 (-33). I decessi sono stati 15 (erano 27) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.384.

A Brescia questo venerdì i nuovi casi sono stati 468. Giovedì erano 486, mercoledì 550, martedì 939, lunedì 233, domenica 448, sabato 631, il venerdì precedente 643. In calo nell’ultima settimana il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile: alla data di venerdì sono 110 i pazienti ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva. In lieve incremento invece l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso con 16 accessi nella giornata di giovedì. Stabili quelli di pazienti non Covid (160).

Venerdì 20 maggio sono stati 26.561 i nuovi contagi da Covid (contro i precedenti 30.310) a livello nazionale. Le vittime in Italia sono 89 (il giorno prima 108). Sono stati effettuati 233mila tamponi (contro 247.471) e il tasso di positività è all’11,4% (era 12,2%). Sono 307 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto al giorno precedente.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.145 di cui 486 a Milano città;

Bergamo: 306;

Brescia: 468;

Como: 183;

Cremona: 104;

Lecco: 118;

Lodi: 100;

Mantova: 146;

Monza e Brianza: 315;

Pavia: 197;

Sondrio: 68;

Varese: 268.