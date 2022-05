In Lombardia 26 vittime e 6.963 contagi, 939 i bresciani

Brescia. Martedì 17 maggio 2022 in Lombardia con 55.669 tamponi effettuati (contro i 12.706 del giorno prima) si sono registrati 6.963 nuovi positivi al coronavirus (lunedì 1.440). Il tasso di positività è 12,5% (era 11,3%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 37 (-3) cittadini, mentre negli altri reparti sono 912 (+36). I decessi sono stati 26 (erano 23) e portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.331.

A Brescia questo martedì i nuovi casi sono stati 939. Lunedì erano 233, domenica 448, sabato 631, venerdì 643, giovedì 779, mercoledì 773, il martedì precedente 1.175.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 2.213 di cui 872 a Milano città;

Bergamo: 639;

Brescia: 939;

Como: 403;

Cremona: 158;

Lecco: 234;

Lodi: 151;

Mantova: 417;

Monza e Brianza: 604;

Pavia: 361;

Sondrio: 95;

Varese: 548.