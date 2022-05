A Brescia 685 nuovi casi, in Lombardia 5.305 con 15 vittime

Brescia. Sabato 7 maggio 2022 in Lombardia con 41.912 tamponi effettuati (contro i 40.895 del giorno prima) si sono registrati 5.305 nuovi positivi al coronavirus (venerdì 5.747). Il tasso di positività è 12,6% (era 14%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 36 (=) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.131 (-18). I decessi sono stati 15 (erano 29), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.109.

A Brescia questo sabato ci sono stati 685 nuovi casi. Venerdì erano 707, giovedì 760. martedì 1.186, lunedì 303, domenica 692, il sabato precedente 934. Stabili nell’ultima settimana i ricoveri di pazienti positivi Covid al Civile: venerdì erano 116 i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

A livello nazionale sabato 7 maggio sono stati 40.522 i nuovi casi di Covid (contro i 43.947 del giorno prima) mentre i tamponi processati sono stati 305.563 (erano 302.406). Il tasso di positività è 13,2% (era 14,5%). I decessi sono stati 113 (venerdì 124). Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 164.417 su 16.767.773 di italiani contagiati dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 355 (-8).

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.604;

Bergamo: 435;

Brescia: 685;

Como: 325;

Cremona: 173;

Lecco: 223;

Lodi: 110;

Mantova: 201;

Monza e Brianza: 505;

Pavia: 307;

Sondrio: 126;

Varese: 427.