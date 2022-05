In Lombardia 29 vittime e 5.747 nuovi positivi, 707 bresciani

Brescia. Venerdì 6 maggio 2022 in Lombardia con 40.895 tamponi effettuati (contro i 45.925 del giorno prima) si sono registrati 5.747 nuovi positivi al coronavirus (giovedì 6.362). Il tasso di positività è 14% (era 13,8%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 36 (-1) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.149 (-30). I decessi sono stati 29 (erano 22), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 40.094.

A Brescia venerdì ci sono stati 707 nuovi casi. Giovedì erano 760. martedì 1.186, lunedì 303, domenica 692, sabato 934, il venerdì precedente 1.021. Stabili nell’ultima settimana,i ricoveri di pazienti positivi Covid al Civile: alla data di venerdì sono 116 i pazienti ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva.

A livello nazionale venerdì 6 maggio sono stati 43.947 i nuovi casi di Covid (contro i 48.255 del giorno prima) mentre i tamponi processati sono stati 302.406 (erano 327.178). Il tasso di positività è 14,5% (era 14,7%). I decessi sono stati 124 (giovedì 138). Le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 164.304. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 363 (-6).

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.742 di cui 709 a Milano città;

Bergamo: 554;

Brescia: 707;

Como: 340;

Cremona: 193;

Lecco: 226;

Lodi: 128;

Mantova: 279;

Monza e Brianza: 511;

Pavia: 359;

Sondrio: 111;

Varese: 419.