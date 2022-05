In Lombardia 45 morti e 5.254 positivi, nel Bresciano 692

Brescia. Domenica 1 maggio 2022 con 40.954 tamponi effettuati (erano 55.685 il giorno prima) si sono registrati 5.254 nuovi positivi al Coronavirus, contro i precedenti 6.973. Il tasso di positività è 12,8% (era 12,5%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 36 (+3) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.183 (-44). I decessi sono stati 45 (erano 20), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.980.

A Brescia i nuovi positivi di domenica sono stati 692. Sabato erano 934, venerdì 1.021, giovedì 1.053, mercoledì 1.692, martedì 425, lunedì 387, la domenica precedente 727.

A livello nazionale domenica 1 maggio sono stati 40.757 i nuovi casi di Covid (sabato 53.602), mentre i tamponi processati sono stati 287.601 (il giorno prima 383.073). I decessi sono stati 105 (il giorno prima 130), per un totale di 163.191 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 14,1% (era 13,9%). Sono rimasti 366 come sabato i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 16.504.791 con 163.612 vittime.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.549;

Bergamo 424;

Brescia 692;

Como 310;

Cremona 149;

Lecco 218;

Lodi 147;

Mantova 233;

Monza e Brianza 524;

Pavia 336;

Sondrio 125;

Varese 410.