Epatite acuta infantile, interrogazione di Zambelli (Lega) alla Commissione Ue

Bruxelles. “Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i casi di epatite acuta infantile di origine sconosciuta, i cui primi casi sono stati segnalati nel Regno Unito. Sono almeno 169 quelli già confermati in 11 Paesi europei, si contano almeno 17 trapianti di fegato nei bambini e un decesso. A riferirlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità”, afferma in una nota stampa l’europarlamentare bresciana della Lega Stefania Zambelli, firmataria di un’interrogazione parlamentare prioritaria sull’insorgere di episodi di epatite acuta infantile in Ue. “La maggior parte dei casi è stata registrata in Europa, a eccezione di 9 confermati negli Stati Uniti e 12 in Israele”.

“Anche l’Italia ha i suoi primi casi di epatite «non A-non E», definizione utilizzata per specificare le infiammazioni del fegato che stanno mettendo in allarme diversi Stati europei”, prosegue Zambelli. “Le indagini in corso continuano purtroppo a non far chiarezza sulle possibili cause. Alla luce di questi dati ho richiesto alla Commissione europea come stia agendo per arginare l’insorgere dei numerosi casi di epatite acuta infantile in tutta l’Ue, e, in particolare, che azioni stia mettendo in campo per indagare le cause delle infezioni”.