Nel Bresciano 727 nuovi positivi, in Lombardia 5.972 con 23 morti

Brescia. Domenica 24 aprile 2022 con 45.879 tamponi effettuati (erano 60.379 il giorno prima) si sono registrati 5.972 nuovi positivi al Coronavirus contro i precedenti 8.516. Il tasso di positività è 13% (era 14,1%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 39 (+2) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.158 (-20). I decessi sono stati 23 (erano 43), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.814.

A Brescia i nuovi positivi di domenica sono stati 727. Sabato erano 1.042, venerdì 1.149, giovedì 1.067, mercoledì 1.672, martedì 365, lunedì 201, la domenica precedente 784.

A livello nazionale domenica 24 aprile sono stati 56.263 i nuovi casi di Covid (sabato 70.520), mentre i tamponi processati sono stati 326.211 (il giorno prima 421.533). I decessi sono stati 79 (il giorno prima 143), per un totale di 162.688 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 17,2% (era 16,7%).ù

I nuovi positivi in Lombardia suddivisi per provincia:

Milano: 1.727;

Bergamo: 481;

Brescia: 727;

Como: 453;

Cremona: 177;

Lecco: 207;

Lodi: 135;

Mantova: 363;

Monza e Brianza: 492;

Pavia: 369;

Sondrio: 110;

Varese: 538.