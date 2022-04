In Lombardia 43 vittime e 8.516 contagiati, 1.042 sono bresciani

Brescia. Sabato 23 aprile 2022 con 60.379 tamponi effettuati (erano 65.635 il giorno prima) si sono registrati 8.516 nuovi positivi al Coronavirus contro i precedenti 9.195 . Il tasso di positività è 14,1% (era 14%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 37 (=) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.178 (-25). I decessi sono stati 43 (erano 36), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.791.

A Brescia i nuovi positivi di sabato sono stati 1.042. Venerdì erano 1.149, giovedì 1.067, mercoledì 1.672, martedì 365, lunedì 201, domenica 784, il sabato precedente 1.033.

A livello nazionale sabato 23 aprile sono stati 70.520 i nuovi casi di Covid (venerdì 73.212), mentre i tamponi processati sono stati 421.533 (il giorno prima 437.193). I decessi sono stati 143 (il giorno prima 202), per un totale di 162.185 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 16,7% (era già 16,7%). Sono 409 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto al giorno precedente.

I nuovi positivi in Lombardia suddivisi per provincia:

Milano: 2.654;

Bergamo: 614;

Brescia: 1.042;

Como: 528;

Cremona: 277;

Lecco: 321;

Lodi: 166;

Mantova: 420;

Monza e Brianza: 745;

Pavia: 483;

Sondrio: 144;

Varese: 860,