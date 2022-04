Coronavirus: a Brescia 1.672 contagi, in Lombardia 14.065 e 24 decessi

Brescia. Mercoledì 20 aprile 2022 con 99.023 tamponi effettuati (erano 21.875 il giorno prima) si sono registrati 14.065 nuovi positivi al Coronavirus contro i precedenti 2.329. Il tasso di positività è 14,2% (era 10,6%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 38 (+3) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.169 (+22). I decessi sono stati 24 (erano 4), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.682.

A Brescia i nuovi positivi di mercoledì sono stati 1.672. Martedì erano 365. Lunedì erano 201, domenica 784, sabato 1.033, venerdì 1.018, giovedì 1.068, mercoledì 1.056, il martedì precedente 1.471.

A livello nazionale mercoledì 20 aprile sono stati 99.848 i nuovi casi di Covid (martedì 27.214), mentre i tamponi processati sono stati 610.600 (il giorno prima 174.098). I decessi sono stati 205 (il giorno prima 127), per un totale di 161.674 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 16,4% (era 15,6%). Sono 413 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno rispetto a ieri.

Milano: 4.400 di cui 1.794 a Milano città;

Bergamo: 933;

Brescia: 1.672;

Como: 1.005;

Cremona: 562;

Lecco: 567;

Lodi: 217;

Mantova: 846;

Monza e Brianza: 1.280;

Pavia: 715;

Sondrio: 186;

Varese: 1.289.