Zambelli (Lega): “Al via la commissione speciale Covid, Ue sappia fare autocritica”

Bruxelles. “Al via i lavori della nuova commissione speciale del Parlamento Europeo sulla pandemia Covid”. informa in una nota Stefania Zambelli, europarlamentare bresciana della Lega, componente della commissione speciale del Parlamento Europeo sulla pandemia Covid: insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro, a margine della prima seduta della commissione.

“Come Lega”, prosegue Zambelli, “il nostro impegno andrà nella direzione del lavoro che abbiamo finora portato avanti a tutti i livelli, a Roma come a Bruxelles e sui territori: al lavoro per mettere alle spalle la stagione pandemica e il clima di emergenza, fare autocritica sulle scelte sbagliate dei governi e imparare dagli errori del passato per non farsi trovare impreparati in caso di future pandemie, eliminazione di ogni residua restrizione, aiuto alle categorie economiche, riapertura dei reparti ospedalieri chiusi o ridimensionati nel corso della pandemia”.

“Come cittadina lombarda e bresciana”, conclude Zambelli, “conosco bene le sofferenze causate da questa malattia, per questo darò il massimo impegno in una Commissione speciale che dovrà dare risultati e risposte concrete a operatori sanitari, attori economici e cittadini”.