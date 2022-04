Nel Bresciano 201 positivi, in Lombardia 1.614 e 28 vittime

Brescia. Lunedì 18 aprile 2022 con 12.877 tamponi effettuati (erano 48.897 il giorno prima) si sono registrati 1.614 nuovi positivi al Coronavirus contro i precedenti 6.229. Il tasso di positività è 12,5% (era 12,7%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 34 (=) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.116 (+11). I decessi sono stati 28 (erano 29), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.626.

A Brescia i nuovi positivi di lunedì sono stati 201. Domenica erano 784, sabato 1.033, venerdì 1.018, giovedì 1.068, mercoledì 1.056, martedì 1.471, il lunedì precedente 398.

A livello nazionale lunedì 18 aprile sono stati 18.380 i nuovi casi di Covid (domenica 51.993), mentre i tamponi processati sono stati 105.739 (il giorno prima 334.224). I decessi sono stati 79 (il giorno prima 85), per un totale di 161.469 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 17,4% (era 15,6%). Sono 411 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, otto in più rispetto al giorno prima. In totale sono stati 15.730.676 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.766.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 542;

Bergamo: 128;

Brescia: 201;

Como: 106;

Cremona: 37;

Lecco: 61;

Lodi: 21;

Mantova: 60;

Monza e Brianza: 165;

Pavia: 114;

Sondrio: 24;

Varese: 87.