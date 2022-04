Quarta dose, 56 farmacie bresciane in cui effettuarla

Brescia. Dopo il via libera alla seconda dose booster del vaccino anti Covid19 (quarta dose) agli ultraottantenni e ai pazienti con fragilità, sono 56 le farmacie bresciane che si sono attivate per offrire il servizio.

Per prenotarsi è necessario accedere al portale di Regione Lombardia, dove inserire le preferenze di data e orario nell’esercizio prescelto. Unica raccomandazione è quella, nel caso di impedimento o di cambio di prenotazione di segnalare la disdetta così da non creare un disservizio agli altri utenti ed agli operatori sanitari.

A chi è rivolta la quarta dose? Agli over 80 e alle persone fragili dai sessant’anni in su che abbino già effettuato la prima dose booster. Non è indicata, invece, al momento, per coloro che, dopo la terza dose, hanno contratto il Covid.

A breve la quarta dose verrà somministrata anche nelle Rsa: entro il 20 aprile le strutture dovranno indicare in regione le dosi necessarie.