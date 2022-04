In Lombardia 23 vittime e 8.098 nuovi casi, 1.018 i bresciani

Brescia. Venerdì 15 aprile 2022 con 57.994 tamponi effettuati (erano 71.410 il giorno prima) si sono registrati 8.098 nuovi positivi al Coronavirus contro i precedenti 8.780. Il tasso di positività è 13,9% (era 12,2%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 37 (-1) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.118 (-7). I decessi sono stati 23 (erano 25), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.563.

A Brescia i nuovi positivi di venerdì 15 sono stati 1.018. Giovedì erano 1.068, mercoledì 1.056, martedì 1.471, lunedì 398, domenica 796, sabato 1.038, venerdì 1.088, il giovedì precedente 1.204. Stabili nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid agli Spedali Civili: venerdì 15 aprile sono 126 i pazienti ricoverati, di cui 6 in terapia intensiva.

A livello nazionale venerdì 15 sono stati 61.555 i nuovi casi di Covid (giovedì 64.951), mentre i tamponi processati sono stati 397.482 (il giorno prima 438.375). I decessi sono stati 133 (il giorno prima 149), per un totale di 161.469 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 15,4% (era 14,8%). Sono 419 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 2.635 di cui 1.180 a Milano città;

Bergamo: 506;

Brescia: 1.018;

Como: 565;

Cremona: 260;

Lecco: 321;

Lodi: 132;

Mantova: 369;

Monza e Brianza: 782;

Pavia: 439;

Sondrio: 132;

Varese: 699.