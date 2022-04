Coronavirus; a Brescia 1.068 contagi, in Lombardia 8.780 e 25 decessi

Brescia. Giovedì 14 aprile 2022 con 71.410 tamponi effettuati (erano 67.523 il giorno prima) si sono registrati 8.780 nuovi positivi contro i precedenti 8.723. Il tasso di positività è 12,2% (era 12,9%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 38 (-2) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.125 (-24). I decessi di sono stati 25 (erano 15), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.540.

A Brescia i nuovi positivi di giovedì 14 sono stati 1.068. Mercoledì erano 1.056. Martedì 1.471, lunedì 398, domenica 796, sabato 1.038, venerdì 1.088, giovedì 1.204, mercoledì 1.159, il martedì precedente 1.499.

A livello nazionale giovedì 14 sono stati 64.951 i nuovi casi di Covid (mercoledì 62.037), mentre i tamponi processati sono stati 438.375 (il giorno prima 419.995). I decessi sono stati 149 (il giorno prima 155), per un totale di 62.037 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 14,8% (era 14,8%). Sono 420 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.853 di cui 1.229 a Milano città;

Bergamo: 651;

Brescia: 1.068;

Como: 451;

Cremona: 271;

Lecco: 321;

Lodi: 134;

Mantova: 513;

Monza e Brianza: 706;

Pavia: 471;

Sondrio: 152;

Varese: 934.