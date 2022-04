Nel Bresciano 398 positivi, in Lombardia 2.560  e 13 vittime

Brescia. Lunedì 11 aprile con 22.306 tamponi effettuati (erano 51.773 il giorno prima) di sono registrati 2.560 nuovi positivi contro i precedenti 6.611. Il tasso di positività è 11,4% (era 12,7%). In terapia intensiva si trovano ricoverati 42 (-1) cittadini, mentre negli altri reparti sono 1.104 (+25). I decessi di sono stati 13 (erano 21), che portano il totale dei morti nella nostra regione dall’inizio della pandemia a 39.474.

A Brescia i nuovi positivi di lunedì sono stati 398. Domenica erano 796, sabato 1.038, venerdì 1.088, contro i 1.204 di giovedì, i 1.159 di mercoledì, i 1.499 di martedì, i 372 del lunedì precedente.

A livello nazionale lunedì 11 sono stati 28.368 i nuovi casi di Covid (domenica 53.253), mentre i tamponi processati sono stati 192.782 (il giorno prima 352.265). I decessi sono stati 115 (il giorno prima 90, per un totale di 160.863 vittime dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è 14,7% (era 15,1%). Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto al giorno precedente.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 866 di cui 481 a Milano città;

Bergamo: 148;

Brescia: 398;

Como: 132;

Cremona: 63;

Lecco: 50;

Lodi: 34;

Mantova: 82;

Monza e Brianza: 243;

Pavia: 142;

Sondrio: 18;

Varese: 275.