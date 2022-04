Coronavirus: nel Bresciano 1.159 nuovi casi, 12 decessi in Lombardia

Brescia. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-4) e tornano a diminuire i ricoveri nei reparti (-15). A fronte di 68.012 tamponi effettuati, sono 9.094 i nuovi positivi (13,3%).

I tamponi effettuati sono stati 68.012 su un totale complessivo di35.325.573:

9.094 i nuovi casi positivi, di cui 1.159 nel Bresciano.

Martedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 1.499. Lunedì erano 372, domenica 754, sabato 1.088, venerdì 1.167, giovedì 1.209, mercoledì 1.068, il martedì precedente 1.131.

I ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-4), quelli nei reparti non intensivi 1.144 (-15). I nuovi decessi registrati in Lombardia sono 12 che portano il totale complessivo dei morti per coronavirus a 39.359.