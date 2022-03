In Lombardia 20 vittime e 9.141 nuovi casi, 1.209 i bresciani

(red.) Giovedì 31 marzo in Lombardia sono stati 9.141 i nuovi contagi da coronavirus (erano 9.479): con 75.124 tamponi effettuati il tasso di positività è sceso al 12,1% (mercoledì era al 12,7%). Il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapie intensive 41 (-2) e in aumento nei reparti 1.040 (+4). Sono stai 20 i decessi (erano 23) che portano il totale delle vittime lombarde dall’inizio della pandemia a 39.261.

Nel Bresciano vi sono stati 1.209 nuovi casi. Mercoledì erano 1.068, martedì 1.131, lunedì 396, domenica 847, sabato 1.042, venerdì 1.086, il giovedì precedente 1.103.

Giovedì 31 marzo 2022 sono stati 73.195 i nuovi casi di coronavirus a livello nazionale (mercoledì 77.621). Con 486.813 tamponi effettuati il tasso di positività è stato pari al 15%. I morti cono stati 159 (mercoledì 170). In calo le presenze nelle terapie intensive, 468 (-13); più 27 invece i ricoveri nei reparti ordinari, a quota 9.898. In totale sono 14.642.354 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, con 159.383 vittime.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 3.128 di cui 1.369 a Milano città

Bergamo: 539;

Brescia: 1.209;

Como: 456;

Cremona: 313;

Lecco: 403;

Lodi: 154;

Mantova: 434;

Monza e Brianza: 704;

Pavia: 509;

Sondrio: 143;

Varese: 833.