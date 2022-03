Coronavirus: nel Bresciano 396 contagi, in Lombardia 2.718 e 8 decesi

(red.) Lunedì 28 marzo 2022 sono stati 23.496 i tamponi effettuati nella Regione Lombardia (contro i 52.673 del giorno precedente) e hanno dato esito positivo per 2.718 nuovi casi (rispetto a 6.783). Il tasso di positività è pari al 11,5% (era 12,9%). In terapia intensiva il numero dei ricoveri è a quota 47 (+3), mentre i ricoverati negli altri reparti sono 967 (+39). I decessi sono stati 8 (domenica erano 14), per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 39.197.

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 396. Domenica erano 847, sabato 1.042, venerdì 1.086, giovedì 1.103, mercoledì 1.108, martedì 1.386.

A livello nazionale sono stati 30.710 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (erano 59.555) a fronte di 211.535 tamponi processati (contro 384.323), mentre i decessi sono stati 95 (82).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.037 di cui 568 a Milano città;

Bergamo: 148;

Brescia: 396;

Como: 146;

Cremona: 65;

Lecco: 68;

Lodi: 22;

Mantova: 102;

Monza e Brianza: 229;

Pavia: 157;

Sondrio: 15;

Varese: 210.